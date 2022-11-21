TAC: НАТО оказались в ловушке из-за заявлений Зеленского и поляков

НАТО попали в сети обстоятельств, когда украинский лидер Владимир Зеленский и Варшава "намеренно дезинформировали Вашингтон", когда речь шла о падении украинской ракеты на территорию Польши. Статья на эту тему вышла в The American Conservative.

"Этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации. В следующий раз миру может повезти не так сильно", — сказано в статье.

По мнению авторов материала, с расширением Альянса его главный член, США, становится всё менее свободным, ему всё сложнее преследовать свои собственные интересы. И теперь защиту своих союзников в Восточной Европе Вашингтон вынужден ставить превыше вопросов своей собственной безопасности. А между тем восточные члены НАТО "горят желанием развязать тотальное противостояние с Россией", добавили журналисты.

Ранее Зеленский заявил, что ракета и ракетный удар, обрушившийся на Польшу, в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, были не украинскими, вопреки заявлению НАТО, США и Варшавы о том, что этот снаряд выпущен украинскими ПВО.