Арахамия: Украине выгоден инцидент с падением ракет в Польше

Председатель президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что Киеву выгоден инцидент с падением украинских ракет на территории Польши. Произошедшие должно подтолкнуть Запад передавать Украине ещё больше вооружения.

"Я думаю, что психологически это помогло на следующий "Рамштайн", точно поможет…То есть, для нас хорошо — потому что помогает продвигать месседж, что это в….* не только Украины и России, а война за демократию с Россией, которая хочет уничтожить демократию во всей Европе", — сказал он в эфире радио НВ.

Ранее украинский политик Илья Кива заявил, что после ударов украинских боевиков по территории Польши, в результате которого погибли два человека, президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов автоматически стали убийцами поляков.