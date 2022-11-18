Кива: система ПВО Patriot не способна противостоять устаревшим советским ракетам

Украинский оппозиционный политик Илья Кива заявил, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot не может противостоять устаревшим советским ракетам, которыми была обстреляна Польша.

"У меня только один вопрос. Почему украинская ракета системы С-300, выпущенная ПВО и залетевшая на территорию Польши, впоследствии убившая двоих гражданских лиц, не были сбиты системой ПВО Patriot, которая ранее была так разрекламирована? Что же получается, что система ПВО не способна противостоять устаревшим советским ракетам?" — задался вопросом экс-депутат Верховной рады.

Ранее Кива заявил, что после ударов украинских боевиков по территории Польши, в результате которого погибли два человека, президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов автоматически стали убийцами поляков.