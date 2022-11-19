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Financial Times: Зеленский попросил Залужного смягчить публичный имидж

Мир

Издание Financial Times выпустило статью о роли главкома вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в последних победах украинской армии. Журналисты затронули, среди прочего, и тему его возможных разногласий с президентом страны Владимиром Зеленским.

Financial Times: Зеленский попросил Залужного смягчить публичный имидж

Как отметил автор статьи, знакомые с ситуацией люди говорят, что Залужного попросили смягчить его публичный имидж. То есть, проще говоря, уйти в тень.

Газета также напомнила, что слухи о напряжённых отношениях между президентом и главнокомандующим ходили последние месяцы.

Данные опросов показывают, что Залужный также является одной из фигур, которые пользуются на Украине наибольшим доверием. При этом оба настаивают на том, что это российская дезинформация, направленная на разжигание напряжённости в киевском руководстве, говорится в статье.

В последнее время Залужный от побед дистанцируется, а соцсети использует для похвалы своим товарищам-офицерам, рядовым военнослужащим и гражданским лицам, заключает FT.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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