Ведущий из США сравнил стратегию НАТО с поведением "пьяных подружек невесты"

Оборонная стратегия НАТО напоминает поведение "пьяных подружек невесты" на свадьбе. Такое сравнение сделал ведущий программы "The Late Show" Стивен Колберт на фоне инцидента с падением ракеты украинской ПВО на территории Польши.

Согласно пятой статье устава НАТО, нападение на одного из членов расценивается как нападение на весь блок, отметил Колберт.

По его мнению, это похоже на то, как ведут себя пьяные подруги невесты.

"Что ты сказал про Рошель? Ох, погоди, сейчас я сниму свои серьги и наваляю тебе!" — с иронией высказался о ситуации американский ведущий.

Он также обратил внимание на то, что упавшая в Польше ракета была украинской, однако когда НАТО заявляло о возможности рассмотреть применение пятой статьи, никто не знал об этом.