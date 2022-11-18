China Daily: США превратили "безмозглое" НАТО в "кровожадных зомби"

Вашингтон превратил "безмозглое" НАТО в "кровожадных зомби", умело используя рычаги давления и манипуляцию, заявили китайские аналитики.

По их мнению, альянс уже давно потерял независимость и теперь всецело находится под контролем США.

"Белый дом превратил альянс с общепризнанным мёртвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остаётся безмозглым, легко поддается манипуляциям", — пояснили аналитики China Daily.

авторы подчеркнули, что именно с подачи Вашингтона альянс заявил о расширении на восток, что привело у украинскому конфликту.