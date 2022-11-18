Додон: Санду "молится" чтобы конфликт на Украине продолжался

Действующее правительство Молдавии "молится", чтобы украинский конфликт продолжался, заявил экс-президент страны Игорь Додон. По его словам, власть во главе с Майей Санду прикрывают собственные провалы антироссийской риторикой.

Как подчеркнул Додон, пока в Незалежной идёт конфликт, во всех проблемы Молдавии можно обвинить Россию.

"Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" даже молятся, чтобы этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) продолжался, потому что этой темой они прикрывают все свои провалы. Обвинить во всём русских, что они и делают, проще, чем повысить пенсии и зарплаты, справиться с тарифами", — заявил Додон прессе.

По словам Додона, сейчас Молдавия стала "разменной монетой" в геополитическом поле. Он подчеркнул, что страна должна сохранять нейтралитет, о котором постоянно говорит действующий президент Санду, но на деле оказывается, что Кишинёв просто используют.