В странах Евросоюза начался отопительный сезон, судя по расходам газа странами ЕС, сообщили в Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.
По данным регулятора, расходы голубого топлива превысили темпы закачки в подземные хранилища газа.
"Объём ресурса в хранилищах ЕС снизился на 0,01 процентного пункта, до 95,6 процента — впервые с апреля, когда завершился прошлый отопительный сезон в регионе", — цитирует информацию GIE "Прайм".
По состоянию на середину ноября, ПХГ Евросоюза были заполнены на 95,61 процент. В совокупности в распоряжении европейских стран в предстоящую зиму есть около 104 миллиардов кубометров голубого топлива.
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