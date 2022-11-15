Украина голосует на Генассамблее ООН против Израиля по резолюции в контексте палестинского вопроса "от обиды", заявил постоянный представитель Израиля при организации Гилад Эрдан. Ситуация повторяется из раза в раз, передаёт EADaily.
По его мнению, камень преткновения в вопросе поставок тяжёлого оружия Киеву.
"Не понимаю, на что они злятся. Думаю, в Киеве совершают большую ошибку в таком подходе, — пояснил Эрдан. — Мы вправе были ожидать иной реакции — на фоне той поддержки, которая оказывается Украине, несмотря на нашу чувствительность (по отношению. — Прим. ред.) к русским".
Как подчеркнул постпред, Израиль не прекращает оказывать Киеву гуманитарную помощь, но решение о поставках тяжёлого оружия остаётся за Тель-Авивом и подобные рычаги давления неприемлемы.
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