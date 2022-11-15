Эрдан: Киев проголосовал по резолюции против Израиля на ГА ООН "от обиды"

Украина голосует на Генассамблее ООН против Израиля по резолюции в контексте палестинского вопроса "от обиды", заявил постоянный представитель Израиля при организации Гилад Эрдан. Ситуация повторяется из раза в раз, передаёт EADaily.

По его мнению, камень преткновения в вопросе поставок тяжёлого оружия Киеву.

"Не понимаю, на что они злятся. Думаю, в Киеве совершают большую ошибку в таком подходе, — пояснил Эрдан. — Мы вправе были ожидать иной реакции — на фоне той поддержки, которая оказывается Украине, несмотря на нашу чувствительность (по отношению. — Прим. ред.) к русским".

Как подчеркнул постпред, Израиль не прекращает оказывать Киеву гуманитарную помощь, но решение о поставках тяжёлого оружия остаётся за Тель-Авивом и подобные рычаги давления неприемлемы.