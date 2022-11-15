Политолог Миронов: Небензя разоблачил "хитрый" план Украины и Запада

Украина и Запад ищут деньги на дальнейшее финансирование киевского режима и решили "украсть" российские активы, заявив о репарациях, считает политолог, публицист и историк Григорий Миронов.

Однако, по словам политолога, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя разоблачил "хитрый" план Незалежной с Западом и "унизил" Киев.

"Небензя очень грамотный политик, дипломат высшего уровня. Поэтому знает, на что надавить и как что-то заявить, чтоб унизить украинцев за их неадекватные предложения в ООН, — заявил политолог в беседе с "ПолитРоссией". — Всё больше западных стран отказываются тратить свои деньги на поддержку Киева. Понятно, что в таких условиях будущее киевского режима может оказаться очень недолгим".

По словам Миронова, говоря о репарациях, планы Киева далеки от реальности, и не Россия будет выплачивать ущерб, а украинская сторона, которая вела бои в Донбассе с 2014 года.