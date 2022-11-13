США и их союзники по НАТО лучше оставят Украину, но не позволят, чтобы с Россией началась масштабная война. Об этом заявили американские аналитики Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль.
По мнению экспертов, запасы стратегического ядерного оружия Запада гораздо ниже, чем арсенал российского вооружения. Аналитики отметили, что потенциал сегодняшних сил НАТО "хуже, чем бесполезный".
"Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав", — говорится в материале The National Interest (NI).
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