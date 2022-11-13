Венгерский политик Тороцкаи намекнул Варшаве на раздел Украины

Венгерский политик от партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи поздравил Польшу с Днём независимости и заявил, что однажды территория нынешней Украины станет "общей польско-венгерской" границей.

"Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!", — заявил Тороцкаи.

Он подкрепил своё пост в соцсетях фото, на котором пограничники которые стоят на польско-венгерской границе, после захвата Венгрией Закарпатской части Незалежной.