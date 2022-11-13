Арахамия: переговоры РФ и Киева могут состояться во время выборов в США

Новые переговоры России и Украины могут пройти во время предвыборной кампании в США, заявил депутат Верховной рады Давид Арахамия.

Он подчеркнул, что сесть за стол переговоров Киев и Москва смогут, когда "электоральные циклы начнут работать".

"Электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединённых Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США", — заявил депутат.

Он предположил, что раньше странам говорить не о чем.