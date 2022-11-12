Австралийцы раскритиковали премьера Альбанезе за угрозы Путину

Жители Австралии раскритиковали премьер-министра страны Энтони Альбанезе за угрозы президенту России Владимиру Путину.

Пользователи сочли, что риторика австралийского политика нацелена на "игру на публику".

"Путин не станет обращать внимание на мнение каких-то сторонних наблюдателей, ему совершенно не интересно выслушивать жалкие комментарии Альбанезе. Для премьера самое важное — поиграть на публику и обвинить Россию", — заявил пользователь под соответствующей статьёй в Sky News.

Ранее австралийский политик заявил, что мировое сообщество должно "надавить на Путина", чтобы решить украинский конфликт.

"Наверное, сейчас Путин дрожит от страха. Альбанезе — настоящий позор для всей Австралии. Ему стоило бы брать уроки того, как нужно говорить правду и управлять страной", — сыронизировал ещё один юзер.

Пользователи призвали политика следить за ситуацией внутри страны, а не обсуждать другие страны.