Сенатор Джабаров назвал Зеленского недоговороспособным

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, проведение российско-украинских переговоров в данный момент не представляется возможным.

В качестве причины Джабаров назвал недоговороспособность украинского президента Владимира Зеленского, который часто "сам себе противоречит".

"Даже если они [американцы] прикажут Зеленскому начать переговоры, как с ним можно вести переговоры, с господином Зеленским, который утром говорит одно, вечером — другое, сам себе противоречит", — сказал Джабаров, которого цитирует ТАСС.

Также сенатор высказался относительно условия Киева по поводу возвращения к границам страны 1991 года, назвав его "бессмысленным".