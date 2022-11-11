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Сенатор Джабаров назвал Зеленского недоговороспособным

Мир

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, проведение российско-украинских переговоров в данный момент не представляется возможным.

В качестве причины Джабаров назвал недоговороспособность украинского президента Владимира Зеленского, который часто "сам себе противоречит".

"Даже если они [американцы] прикажут Зеленскому начать переговоры, как с ним можно вести переговоры, с господином Зеленским, который утром говорит одно, вечером — другое, сам себе противоречит", — сказал Джабаров, которого цитирует ТАСС.

Также сенатор высказался относительно условия Киева по поводу возвращения к границам страны 1991 года, назвав его "бессмысленным".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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