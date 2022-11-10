Джабаров: у РФ есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины

Сенатор РФ Владимир Джабаров заявил, что у РФ есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины.

Первый замглавы международного комитета Совета федерации РФ отметил, военные союзных сил противостоят на Украине не только киевскому режиму. По его словам, представитель ЕС Жозеп Боррель не скрывает, что Запад рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению РФ.

"Он уверен, что Европа и США обеспечат Киев всеми видами современного вооружения, чтобы принудить нашу страну к переговорам на условиях Вашингтона и НАТО", — написал Джабаров.

По мнению сенатора, у России есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины. Благодаря этому киевский режим потерпит сокрушительно поражение, подытожил Джабаров.