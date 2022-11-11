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Британский наёмник Эслин, приговорённый в ДНР к смерти, возвращается на Украину

Мир

Наёмник из Великобритании Эйден Эслин, который смог избежать смертной казни и был освобождён из тюрьмы в ДНР во время обмена пленными, решил вернуться на Украину.

"Британский солдат возвращается на Украину всего через 50 дней после того, как его освободили от смертного приговора", — пишет издание Daily Mail.

Авторы материала уточняют, что больше Эслин "не хочет в плен", потому будет работать на украинскую пропаганду. Он рассказал журналистам, что планирует заняться освещением конфликта на своём YouTube-канале, а передовую станет посещать только в качестве "военного корреспондента".

Наёмник попал в плен во время битвы за Мариуполь. Когда закончились боеприпасы, запасы еды и воды, его подразделению было приказано сдаться, сообщает британское издание.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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