Командир "Ахмата" назвал взятие Павловки "открытием плацдарма для наступления"

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назвал взятие Павловки "открытием плацдарма для наступления".

Командир рассказал, что Павловка — очень важный населённый пункт. По его мнению, освобождение посёлка положительно повлияет на дальнейшее продвижение ВС РФ.

"Она станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперёд. Мы знаем, что на пути даже уже открылся плацдарм для дальнейшего продвижения наших сил и средств", — заявил Алаудинов.