Политолог Гагарин: Украину будут подталкивать к "псевдомирному" договору с РФ

Политолог Анатолий Гагарин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал обещание Джозефа Байдена не втягивать США в украинский конфликт.

Руководитель Экспертного клуба Свердловской области политолог Анатолий Гагарин считает, что такими заявлениями президент США пытается повлиять на американских избирателей.

"В США много недовольных тем, что Америка активно поддерживает Украину в том конфликте, который сейчас существует. Мы знаем противодействие и определённые заявления со стороны республиканцев. Для того, чтобы как-то нейтрализовать тот эффект, который оказывают заявления республиканцев о том, что они не собираются финансировать в дальнейшем этот конфликт, они пытаются работать на электоральном поле республиканцев", — объяснил эксперт.

Политолог сравнил эти слова с дымовой завесой.

"Думаю, что сама по себе поддержка Украины останется, может быть, в завуалированной, в скрытой форме. Это может быть первоначально демонстративное некоторое сокращение расходов", — выразил своё мнение Гагарин.

Он считает, что план американской администрации будёт реализовываться, возможно, в несколько усечённом виде.

"Есть гипотетическая возможность того, что этот конфликт будет постепенно сворачиваться и Украина будет подталкиваться в какому-то мирному договору, к псевдомирному договору с Россией. Эта возможность тоже существует, по крайней мере, её сбрасывать со счетов нельзя, — отметил политолог.

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