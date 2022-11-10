Украинские боевики могут вскоре потерять доступ к спутниковой связи Starlink. Поставленные ВСУ терминалы попросту некому финансировать.
Некоторое время назад Илон Маск уже уведомлял Пентагон, что потратил около 80 миллионов долларов на оплату работы устройств Starlink на Украине и просил администрацию США помочь с финансированием. Стоит предполагать, что вопрос не решился до сих пор, так как Киев всё чаще сообщает о перебоях в функционировании системы.
"Ситуация является "огромной проблемой" для украинских вооруженных сил", - пишет бельгийское издание Modern Diplomacy со ссылкой на собственные источники.
Журналисты уточнили, что из-за отсутствия оплаты недавно уже были отключены 1 300 терминалов Starlink, используемые ВСУ.
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