CNN: Маск отказался оплачивать работу 20 тысяч терминалов Starlink на Украине

Компания SpaceX Илона Маска направила в Пентагон уведомление о невозможности и дальше платить за спутниковую связь Starlink на Украине.

К настоящему моменту компания передала украинским властям около 20 тысяч терминалов Starlink.

"Операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов, и к концу года стоимость превысит 100 миллионов долларов", — написал Маск на своей странице в соцсети.

Эти "благотворительные пожертвования" могут подойти к концу, сообщает письмо, отправленное главой компаний Tesla и SpaceX в адрес Пентагона. Документ, копию которого обнародовал канал CNN, предлагает американскому военному ведомству взять на себя расходы по обеспечению связью правительства и армии Украины через спутниковые терминалы Starlink.

В компании подсчитали, что до конца 2022 года это обойдётся Минобороны США в 120 миллионов долларов, а в течение следующих 12 месяцев Пентагону придется выложить ещё 400 миллионов.