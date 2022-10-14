Компания SpaceX Илона Маска направила в Пентагон уведомление о невозможности и дальше платить за спутниковую связь Starlink на Украине.
К настоящему моменту компания передала украинским властям около 20 тысяч терминалов Starlink.
"Операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов, и к концу года стоимость превысит 100 миллионов долларов", — написал Маск на своей странице в соцсети.
Эти "благотворительные пожертвования" могут подойти к концу, сообщает письмо, отправленное главой компаний Tesla и SpaceX в адрес Пентагона. Документ, копию которого обнародовал канал CNN, предлагает американскому военному ведомству взять на себя расходы по обеспечению связью правительства и армии Украины через спутниковые терминалы Starlink.
В компании подсчитали, что до конца 2022 года это обойдётся Минобороны США в 120 миллионов долларов, а в течение следующих 12 месяцев Пентагону придется выложить ещё 400 миллионов.
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