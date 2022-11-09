МАГАТЭ не нашло на Украине признаков подготовки "грязной бомбы"

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что специалисты изучили ядерные объекты Украины и не обнаружили следы подготовки "грязной бомбы".

"МАГАТЭ собрала специальную команду экспертов для изучения трёх объектов… И мы не смогли подтвердить каких-либо признаков диверсий или каких-либо других признаков использования ядерных материалов не по назначению", — сказал Гросси на конференции ООН по изменению климата (СОР27).

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москве известно о попытках киевского режима создать "грязную бомбу" и разместить на территории Украины ядерное оружие стран Североатлантического альянса.