Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что специалисты изучили ядерные объекты Украины и не обнаружили следы подготовки "грязной бомбы".
"МАГАТЭ собрала специальную команду экспертов для изучения трёх объектов… И мы не смогли подтвердить каких-либо признаков диверсий или каких-либо других признаков использования ядерных материалов не по назначению", — сказал Гросси на конференции ООН по изменению климата (СОР27).
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москве известно о попытках киевского режима создать "грязную бомбу" и разместить на территории Украины ядерное оружие стран Североатлантического альянса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.