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The Hill: если республиканцы выграют, то они не дадут Киеву даже пенни

Мир

Автор The Hill уверен, что республиканцы не дадут Киеву даже пенни.

The Hill: если республиканцы выграют, то они не дадут Киеву даже пенни

Журналист Колин Мейн пишет, что промежуточные выборы в Сенат имеют огромное значение не только для Америки, но и для Украины. Если на этих выборах победу одержат "протрамповские" кандидаты от Республиканской партии, тогда Киев может попрощаться с финансовой помощью США. Именно республиканцы ставят под сомнение решение Байдена тратить миллиарда долларов на Украину.

Марджори Тейлор Грин, представитель Республиканской партии, во время митинга заявила, что её партия не даст Киеву даже пенни. Дональд Трамп говорил, что США уже давно пора надавить на Украину и заставить Зеленского идти на переговоры с Москвой. Джей Ди Вэнс признался, что ему вообще плевать на украинские проблемы. По его мнению, Байдену уже пора уделить внимание проблемам внутри своей страны.

"Невозможно предсказать, выполнит ли Республиканская партия свои угрозы сократить помощь Украине, но это определенно реально", — сказала политический эксперт Сурия Эванс-Причард.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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