Выборы в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября, никак не повлияют на отношение Вашингтона к Украине, даже если победят республиканцы. Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом в интервью изданию "Украина.ру".
Он считает, что республиканцы могут получить большинство в сенате, однако консенсус по ситуации на Украине в конгрессе в целом сохранится.
"Многие республиканцы и тем более демократы поддерживают политику Джо Байдена по отношению к Украине и России, поэтому вряд ли динамика и расклад сил по украинско-российскому вопросу сильно поменяется", — заявил эксперт.
Ранее обозреватель издания The Washington Post предположил, что после выборов в США Украину ждёт "республиканская зима", поскольку правые могут урезать финансирование Киева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.