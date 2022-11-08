Майкл Бом: выборы в США никак не повлияют на помощь Украине

Выборы в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября, никак не повлияют на отношение Вашингтона к Украине, даже если победят республиканцы. Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом в интервью изданию "Украина.ру".

Он считает, что республиканцы могут получить большинство в сенате, однако консенсус по ситуации на Украине в конгрессе в целом сохранится.

"Многие республиканцы и тем более демократы поддерживают политику Джо Байдена по отношению к Украине и России, поэтому вряд ли динамика и расклад сил по украинско-российскому вопросу сильно поменяется", — заявил эксперт.

Ранее обозреватель издания The Washington Post предположил, что после выборов в США Украину ждёт "республиканская зима", поскольку правые могут урезать финансирование Киева.