WT: на выборах в Конгресс США столкнутся две принципиально разные версии Америки

Во время промежуточных выборов в Конгресс США произойдёт столкновение двух разных версий Америки. Об этом сообщает The Washington Times.

По информации издания, представители Республиканской партии хотят видеть США в качестве "энергонезависимой, патриотичной и религиозной страны".

В статье сказано, что демократы предлагают совершенно другие ценности, в частности они намерены предоставить детям право на самостоятельный выбор пола. Кроме того, демократическая партия призывает американцев экономить электроэнергию на фоне "зелёной повестки" и поддерживать мигрантов, которые продолжают незаконно проникать в Штаты.

"У одной из Америк высшей ценностью является справедливость", — охарактеризовал автор материала программу, предложенную республиканцами.

Журналист также добавил, что на грядущих выборах не обойдётся без мировоззренческого конфликта. По его словам, гражданам США предстоит определить для себя, в какой из Америк они хотели бы жить.