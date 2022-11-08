Во время промежуточных выборов в Конгресс США произойдёт столкновение двух разных версий Америки. Об этом сообщает The Washington Times.
По информации издания, представители Республиканской партии хотят видеть США в качестве "энергонезависимой, патриотичной и религиозной страны".
В статье сказано, что демократы предлагают совершенно другие ценности, в частности они намерены предоставить детям право на самостоятельный выбор пола. Кроме того, демократическая партия призывает американцев экономить электроэнергию на фоне "зелёной повестки" и поддерживать мигрантов, которые продолжают незаконно проникать в Штаты.
"У одной из Америк высшей ценностью является справедливость", — охарактеризовал автор материала программу, предложенную республиканцами.
Журналист также добавил, что на грядущих выборах не обойдётся без мировоззренческого конфликта. По его словам, гражданам США предстоит определить для себя, в какой из Америк они хотели бы жить.
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