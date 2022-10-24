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Автор Инна Новикова

90% американцев недовольны политикой США и работой Конгресса

Мир » Северная Америка » США и Канада

Что думают о финансовой помощи Украине рядовые американцы, и пошли ли на спад в США русофобские настроения, рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой живущий в США советский физик, американо-российский публицист и общественный деятель, основатель и президент Американского университета в Москве, профессор МИФИ Эдуард Лозанский.

90% американцев недовольны политикой США и работой Конгресса

— Эдуард Дмитриевич, мы с вами встречались вскоре после начала спецоперации. Вы рассказывали о беспрецедентной русофобии в Америке. Но сейчас появляется много здравых аналитических комментариев от американских политологов, военных, экономистов. Что сейчас с общественным настроением и позицией СМИ в Америке?

— Американцев, прежде всего, интересует экономика. И в последние дни происходят события, которые заставляют американцев думать, зачем они ввязались в конфликт, который приносит им одни неприятности. Например, государственный долг превысил 31 триллион долларов.

Колоссальный удар был нанесён самыми, как считалось, надёжными союзниками: Саудовской Аравией и ближневосточными добытчиками нефти. Блинкен униженно просил, чтобы нарастили поставки нефти, а они приняли решение, что понизят. Причём, всё думали, что это будет миллион баррелей в день, а они решили понизить на два миллиона. Понятно, что цены опять подскочили, и это приводит к недовольству американцев. Но пока по-прежнему поставляется оружие.

США переводят 1,5 миллиарда долларов в месяц просто на поддержку бюджета Украины. Людям это не нравится.

Они выражают свой протест, уже довольно громко. В частности, в штате Флорида, катастрофически пострадавшем от урагана Иен (десятки погибших и 40 миллиардов долларов ущерба), люди выпускают карикатуры, где спрашивают: может быть, нам повесить украинский флаг на знамя Флориды, чтобы нам тоже помогли?

Может быть, процесс ускорится после выборов в ноябре, если, по всем предсказаниям, обе палаты в Конгрессе или хотя бы одна перейдут к республиканцам. От них тоже ничего особенно хорошего ждать не приходится, но всё-таки там есть некое сопротивление.

Когда идёт голосование по очередному траншу, то примерно 10% членов Конгресса голосуют против. Правда, чтобы опрокинуть вето президента, нужно более 30%.

По опросам общественного мнения, 90% американцев считают, что страна идёт по неверному пути. 90% — это значит:

  • демократы,
  • республиканцы.

Также 90% считают, что Конгресс неудовлетворительно исполняет свою работу. В прессе тоже начинают появляться такие мнения. Здесь лидирует Fox News, где очень популярный журналист Такер Карлсон и другие журналисты критикуют нынешнюю власть, в том числе за ситуацию на Украине. Даже оплот русофобии — New York Times — тоже что-то такое начал выдавать.

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Лозанский: холодильник помог американцам прозреть
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша эдуард лозанский
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