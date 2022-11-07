Философ Черняховский: переговорами с РФ США пытаются не допустить мировой войны

Переговоры Джейка Салливана с российскими силовиками могли вестись о неких границах и правилах игры, чтобы украинский кризис не превратился в глобальный конфликт, предположил в беседе с Pravda.Ru доктор политических наук, профессор МГУ, российский философ и публицист, член Изборского клуба Сергей Черняховский.

Гипотезу, что советник главы Белого дома мог обсуждать с Ушаковым и Патрушевым встречу президентов России и США, эксперт считает маловероятной.

"А какой в этом смысл? Во-первых, крайне неясно, о чем можно (с Байденом. — Прим. ред.) договориться. Во-вторых, та сторона всё равно ничего соблюдать не будет", — отметил политолог.

Он напомнил, что Вашингтон шёл на переговоры с Москвой только в безвыходной ситуации.

"Кеннеди договаривался, когда к виску приставили кубинские ракеты. Никсон договаривался, когда потерял всю авиацию во Вьетнаме", — уточнил Черняховский.

США готовы садиться за стол переговоров только с более сильным противником, когда тот практически одержал победу, добавил он.

"Договоренностью решают вопросы только тогда и в той пропорции, когда заявлены и апробированы силовые потенциалы", — резюмировал профессор.

Ранее американские СМИ сообщили, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан последние месяцы ведёт конфиденциальные переговоры с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.