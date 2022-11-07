Переговоры Джейка Салливана с российскими силовиками могли вестись о неких границах и правилах игры, чтобы украинский кризис не превратился в глобальный конфликт, предположил в беседе с Pravda.Ru доктор политических наук, профессор МГУ, российский философ и публицист, член Изборского клуба Сергей Черняховский.
Гипотезу, что советник главы Белого дома мог обсуждать с Ушаковым и Патрушевым встречу президентов России и США, эксперт считает маловероятной.
"А какой в этом смысл? Во-первых, крайне неясно, о чем можно (с Байденом. — Прим. ред.) договориться. Во-вторых, та сторона всё равно ничего соблюдать не будет", — отметил политолог.
Он напомнил, что Вашингтон шёл на переговоры с Москвой только в безвыходной ситуации.
"Кеннеди договаривался, когда к виску приставили кубинские ракеты. Никсон договаривался, когда потерял всю авиацию во Вьетнаме", — уточнил Черняховский.
США готовы садиться за стол переговоров только с более сильным противником, когда тот практически одержал победу, добавил он.
"Договоренностью решают вопросы только тогда и в той пропорции, когда заявлены и апробированы силовые потенциалы", — резюмировал профессор.
Ранее американские СМИ сообщили, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан последние месяцы ведёт конфиденциальные переговоры с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.
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