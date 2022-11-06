После шутки Байдена про дробовик американцы поставили ему диагноз — "слабоумие"

Накануне Джо Байден заявил, что готов "из дробовика расстрелять рецессию в американской экономике". По мнению американцев, подобные шутки говорят о слабоумии президента.

Эксперты США не раз утверждали, что во время экономического кризиса страна нуждается в сильном лидере, а Байден таковым не является. Американские обыватели также признаются, что перестают понимать речь своего президента.

"Байдену следует объявить импичмент: его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит", — пишут читатели издания New York Post.

В комментариях под материалом о выступлении президента США в Сан-Диего, где он заявил о борьбе с рецессией с помощью дробовика, пользователи отметили, что у Байдена явно "не все дома", и его стоит держать в изоляции, потому что такие речи может вести только сумасшедший.

"Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил", — попросил один из комментаторов.