Захарова о демографии на Украине: без света дело сдвинется с мёртвой точки

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что вовремя блэкаута нужно заниматься любовью, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране.

По её словам, за 30 лет независимости численность граждан Украины сократилась на десять миллионов, а всему причина "наличие электричества, исправные выключатели и Россия".

"Теперь-то, по холодку, без света и тепла, дело сдвинется с мёртвой точки. По логике Кулебища, если Банковая останется без света, премия за первого беременного мужчину Зеленскому обеспечена", — с сарказмом отметила она.