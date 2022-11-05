Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что вовремя блэкаута нужно заниматься любовью, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране.
По её словам, за 30 лет независимости численность граждан Украины сократилась на десять миллионов, а всему причина "наличие электричества, исправные выключатели и Россия".
"Теперь-то, по холодку, без света и тепла, дело сдвинется с мёртвой точки. По логике Кулебища, если Банковая останется без света, премия за первого беременного мужчину Зеленскому обеспечена", — с сарказмом отметила она.
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