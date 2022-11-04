Baijiahao оценило тактику ВС РФ под Херсоном: "ВСУ несут серьёзные потери"

Министерство обороны РФ сообщило, что российской армии удалось нанести удар по пунктам управления двух бригад ВСУ в Херсонской области. Также были ликвидированы артиллерийские подразделения противника на огневых позициях и штаб иностранных наёмников.

Китайские аналитики оценили тактику ВС РФ и отметили, что удар был "яростным". Эксперты подчеркнули, что российские войска успешно удерживают оборону Херсона, несмотря на попытки наступления ВСУ, в ходе которых украинские боевики несут серьёзные потери.

"Украина очень хочет получить преимущество на Херсонском направлении до прихода зимы. Однако Россия не даёт ей такой возможности", — говорится в материале Baijiahao.