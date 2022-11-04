Армия России занимает оборонительные позиции к северо-западу от Херсона и продолжает подтягивать дополнительные подкрепления.
На правом берегу Днепра сосредоточены элитные подразделения ВС РФ. В них входят морские пехотинцы и воздушно-десантные части. В случае их вывода из северной части Херсонской области Москва, возможно, откажется от битвы за Херсон. Мнение американских экспертов Института изучения войны США (ISW) приводит издание "Военное обозрение".
Также аналитики связывают исчезновение флага со здания администрации области с подготовкой российскими войсками боёв в Херсоне.
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На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".