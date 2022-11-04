Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский заявил о преимуществе артиллерии ВСУ в интеллекте и мастерстве
Матвиенко: Россия Западу не враг, однако диктата не допустит
Важно, что наши ребята дома: эксперты об обменах между Россией и Украиной
Bloomberg: на Западе усиливается раскол в отношении к России
В рядах ВСУ так много наёмников из Польши из-за инструкций в СМИ
Президент Ирана Раиси обратился к Байдену: страна снова не попадёт в ваш плен
Демократическая партия США подготовила священные жертвы к 8 ноября 2022 года
Глава МИД Испании: Евросоюз столкнётся с новым наплывом украинских беженцев
Зеленский: уверен, США продолжат помогать Украине, несмотря на выборы в конгресс

ISW: ВС РФ откажутся от битвы за Херсон при выводе ВДВ и подразделений морпехов

Мир

Армия России занимает оборонительные позиции к северо-западу от Херсона и продолжает подтягивать дополнительные подкрепления.

На правом берегу Днепра сосредоточены элитные подразделения ВС РФ. В них входят морские пехотинцы и воздушно-десантные части. В случае их вывода из северной части Херсонской области Москва, возможно, откажется от битвы за Херсон. Мнение американских экспертов Института изучения войны США (ISW) приводит издание "Военное обозрение".

Также аналитики связывают исчезновение флага со здания администрации области с подготовкой российскими войсками боёв в Херсоне.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении

На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".

Ходаковский: Суровикина ожидают серьёзные испытания на Херсонском направлении
Разведчик Клупов: ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне
Мир. Новости мира
Разведчик Клупов: ВС РФ могут реализовать "хитрый план" в ходе СВО в Херсоне
Военные новости
"Жест доброй воли" или ловушка? Херсон готовит сюрприз
Силовые структуры
Онуфриенко заявил, что войска ВС РФ вынудили ВСУ отойти из-под Херсона
Любовь Степушова После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
The Times: Три человека убедили Путина начать СВО на Украине
Силовые структуры
Полковник Алёхин: генерал Суровикин сменил тактику войск РФ в зоне спецоперации
RV: ВС России уничтожили технику и базу польских наёмников в Запорожье
Силовые структуры
RV: ВС России уничтожили технику и базу польских наёмников в Запорожье
Последние материалы
Зеленский: уверен, США продолжат помогать Украине, несмотря на выборы в конгресс
Байден: "Не переживайте, мы собираемся освободить Иран"
Белоруссия перехватила украинский беспилотник в одном километре от границы
Медведев: цель России — "остановить верховного властелина ада"
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ удерживают занятые территории в Донбассе
Публичных госслужащих Украины заставят выучить английский язык
Хакеры "Берегини" заявили, что у них есть пикантный компромат на Зеленского
Медведев назвал уехавших россиян "предателями" и "перебежчиками"
Военкор Сладков: идёт окружение Авдеевки
Неонацисты несут большие потери: "Грады" ведут массированный обстрел ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников