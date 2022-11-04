Байден: "Не переживайте, мы собираемся освободить Иран"

Американский лидер Джо Байден во время своего предвыборного митинга заявил, что Вашингтон планирует освободить Иран. При этом президент говорил о медобслуживании ветеранов.

"Не переживайте, мы собираемся освободить Иран", — отметил Байден, слова которого приводит Bloomberg.

Глава США добавил, что Иран сам "освободит себя" в ближайшее время. Американский руководитель не уточнил, о чём идёт речь. Он продолжил рассказывать о лечении онкологических заболеваний у солдат, которые воевали в Ираке и Афганистане.

Ранее в The New York Post сообщили, что Байден похвастался беседой с учёным, который открыл инсулин. Оба исследователя умерли до рождения президента, подчеркнули в СМИ.