Американский лидер Джо Байден во время своего предвыборного митинга заявил, что Вашингтон планирует освободить Иран. При этом президент говорил о медобслуживании ветеранов.
"Не переживайте, мы собираемся освободить Иран", — отметил Байден, слова которого приводит Bloomberg.
Глава США добавил, что Иран сам "освободит себя" в ближайшее время. Американский руководитель не уточнил, о чём идёт речь. Он продолжил рассказывать о лечении онкологических заболеваний у солдат, которые воевали в Ираке и Афганистане.
Ранее в The New York Post сообщили, что Байден похвастался беседой с учёным, который открыл инсулин. Оба исследователя умерли до рождения президента, подчеркнули в СМИ.
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