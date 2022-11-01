FA: Киеву придётся отказаться от части территорий ради перемирия с Россией

Власти киевского режима обязаны начать мирные переговоры с Россией, чтобы избежать дальнейшего увеличения глобальных экономических издержек. Украина должна смириться с потерей Крыма и Донбасса. Об этом заявляет американский политолог Эмма Эшфорд.

"Политики не должны быть безвозвратно привержены статусу-кво до 24 февраля или даже до 2014 года. Более компактная территория Украины, лишенная Крыма и части Донбасса, где сохранилось некоторое пророссийское население, могла бы быть более стабильной и защищённой", — отмечает эксперт в издании Foreign Affairs (FA).

Аналитик подчеркивает, что затягивание украинского конфликта может привести к риску увеличения эскалации. Поэтому Вашингтону следует подтолкнуть Киев к началу мирных переговоров с Москвой.