Воздушные тревоги ежедневно наносят ущерб бюджету Украины в размере $203 млн

Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что воздушные тревоги, которые почти ежедневно звучат на территории Украины, наносят бюджету страны ущерб на сумму 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США).

Он призвал организовать работу государственных и частных компаний таким образом, чтобы страна теряла меньше денег.

"Важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно в нерабочее время/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции", — добавил он.

Утром 31 октября Вооружённые силы РФ нанесли массированные удары по энергетическим объектам Украины. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, Россия выпустила по украинской территории более 40 ракет.