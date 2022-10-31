Си Цзиньпин: дружба между народами Китая и РФ непрерывно укрепляется

Дружеские связи между народами Китая и РФ продолжают непрерывно укрепляться. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он напомнил, что 31 октября отмечается 65 лет со дня основания Общества российско-китайской дружбы. По его словам, с помощью этой организации удалось сформировать доверительные отношения между государствами. Как пояснил Си Цзиньпин, сейчас Россия и КНР сотрудничают в разных сферах.

"Дружба между нашими народами непрерывно укрепляется", — приводит слова китайского лидера телеканал CCTV.

Кроме того, он выразил надежду на дальнейшее развитие российско-китайских отношений.

По данным CCTV, российский президент Владимир Путин также направил поздравительное письмо в КНР по случаю 65-летия со дня создания Общества дружбы РФ и Китая.

Ранее сообщалось, что власти КНР подтвердили свою поддержку России в спецоперации на Украине.