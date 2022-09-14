Le Figaro: политика США сблизила Россию и Китай на фоне СВО

На этой неделе китайский лидер Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным. Начало специальной военной операции (СВО) на Украине, а также действия США в Восточной Европе сблизили Москву и Пекин. Теперь Путин может рассчитывать на поддержку со стороны мощного союзника. Об этом заявили эксперты французского издания Le Figaro.

Пользователи Сети прокомментировали отношения России и Китая и заявили, что Москва преодолеет все трудности и победит в украинском конфликте.

"А вы погрязнете в бедности и безработице — увы, вместе со мной, по всей вероятности. А потом будете говорить, что это американцы воспользовались вашим простодушием", — написал один из комментаторов.

Юзер под ником Yogiun отметил, что Москва и Пекин могут объединиться из-за политики США.

"Если китайцы и русские объединяются, благодарите за это американцев!" — заявил он.