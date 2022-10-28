Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Аризону

Член Конгресса США от республиканцев Пол Гозар, который голосовал против ленд-лиза Украине, пригласил президентов Путина и Зеленского на переговоры в Аризону. Письмо американский политик распространил в своих соцсетях.

Конгрессмен заявил, что если среди политиков США или военных нет ни одного лидера, который попытался бы положить конец конфликту без немыслимых глобальных смертей и разрушений, то это должен сделать он.

"Это моё письмо Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с приглашением в Феникс, штат Аризона, для участия в мирных переговорах. Мировое политическое и военное руководство отказывается даже от попыток деэскалации конфликта между Россией и Украиной. Вместо того чтобы участвовать в мирных переговорах, поджигатели войны, неоконсерваторы и режим Байдена, похоже, одержимы идеей навлечь на всё человечество потенциальную ядерную мировую войну", — объяснил политик свою мотивацию.

Судя по указанным в письме адресам, он также отправил его в посольства России и Украины в Вашингтоне.

Ранее группа конгрессменов США призвала Байдена начать переговоры с Путиным, однако позже своё обращение отозвала.