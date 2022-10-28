Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter и намекнул на разблокировку аккаунта

Экс-президент США Дональд Трамп поздравил американского миллиардера Илона Маска с покупкой Twitter.

Он намекнул на скорую разблокировку его аккаунта в Сети.

"Поздравляю Илона Маска с приобретением Twitter. Мне сообщили, что моя учётная запись будет восстановлена в понедельник, — посмотрим", — написал Трамп Маску.