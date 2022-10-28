Экс-президент США Дональд Трамп поздравил американского миллиардера Илона Маска с покупкой Twitter.
Он намекнул на скорую разблокировку его аккаунта в Сети.
"Поздравляю Илона Маска с приобретением Twitter. Мне сообщили, что моя учётная запись будет восстановлена в понедельник, — посмотрим", — написал Трамп Маску.
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