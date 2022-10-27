National Interest: в США с восторгом отозвались о российских Су-27

Журналист The National Interest Калеб Ларсон с восторгом отозвался о российских Су-27.

По мнению Ларсона, истребитель Су-27 остаётся актуальным по сей день, несмотря на появление новых моделей. Он заявил, что конструкторское бюро "Сухой" добилось "значительных успехов в разработке самолетов" для СССР и РФ. По его словам, Су-27 может быть использован для боевых действий с противником, у которого нет на вооружении самолётов-невидимок или передовых средств ПВО.