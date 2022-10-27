Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявление Варшавы о том, что Советский Союз не освобождал Польшу от немецко-фашистских захватчиков.
"Это чудовищная ложь. Очередная попытка продолжать оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливать их, питая их этой ложью и провоцируя ненависть к русским", — так Песков прокомментировал заявления польских властей о том, что в 1945 году СССР не освобождал Польшу.
По его словам, история покажет, что Варшава действует неправильно.
Ранее польские сенаторы приняли резолюцию, согласно которой режим в России является террористическим.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.