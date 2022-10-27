Песков прокомментировал заявления Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявление Варшавы о том, что Советский Союз не освобождал Польшу от немецко-фашистских захватчиков.

"Это чудовищная ложь. Очередная попытка продолжать оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливать их, питая их этой ложью и провоцируя ненависть к русским", — так Песков прокомментировал заявления польских властей о том, что в 1945 году СССР не освобождал Польшу.

По его словам, история покажет, что Варшава действует неправильно.

Ранее польские сенаторы приняли резолюцию, согласно которой режим в России является террористическим.