Politico: Вашингтон торопится разместить в Европе атомные бомбы B61-12

США решили в ускоренном порядке разместить модернизированные тактические бомбы B61-12 в Европе. Вместо весны 2023 года ядерные боеприпасы появятся на европейских базах НАТО уже через месяц.

Информацию опубликовало американское издание Politico, ссылаясь на дипломатическую телеграмму и собственные источники.

Заявление американских чиновников о скорейшем прибытии бомб в Европу прозвучало на закрытой встрече НАТО в Брюсселе, утверждают авторы материала.