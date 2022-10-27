США решили в ускоренном порядке разместить модернизированные тактические бомбы B61-12 в Европе. Вместо весны 2023 года ядерные боеприпасы появятся на европейских базах НАТО уже через месяц.
Информацию опубликовало американское издание Politico, ссылаясь на дипломатическую телеграмму и собственные источники.
Заявление американских чиновников о скорейшем прибытии бомб в Европу прозвучало на закрытой встрече НАТО в Брюсселе, утверждают авторы материала.
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