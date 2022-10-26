Читатели Interia раскритиковали планы Польши по поддержке Украины

Руководство Североатлантического альянса приняло решение о необходимости адаптировать стратегию для дальнейшей поддержки Киева. В Польше на эту тему провели срочное совещание.

Читатели издания Interia раскритиковали планы Варшавы по поводу Украины и отметили, что в случае полномасштабного столкновения правительство спрячется в бункеры, а простые жители пойдут на фронт.

"Эти гады сознательно провоцируют войну. У них чемоданы уже собраны, счета на Западе заполнены под завязку", — написали комментаторы.

Один из пользователей Сети заявил, что правительству Польшу нужно не запугивать граждан страны, а найти путь к заключению мира.

"Украинцы гибнут, как мухи, типичная чистка. Вот то же самое устроят в нашей стране. Скажи, Дуда, это Польша воюет с Россией?" — задались вопросом поляки.