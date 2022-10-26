Руководство Североатлантического альянса приняло решение о необходимости адаптировать стратегию для дальнейшей поддержки Киева. В Польше на эту тему провели срочное совещание.
Читатели издания Interia раскритиковали планы Варшавы по поводу Украины и отметили, что в случае полномасштабного столкновения правительство спрячется в бункеры, а простые жители пойдут на фронт.
"Эти гады сознательно провоцируют войну. У них чемоданы уже собраны, счета на Западе заполнены под завязку", — написали комментаторы.
Один из пользователей Сети заявил, что правительству Польшу нужно не запугивать граждан страны, а найти путь к заключению мира.
"Украинцы гибнут, как мухи, типичная чистка. Вот то же самое устроят в нашей стране. Скажи, Дуда, это Польша воюет с Россией?" — задались вопросом поляки.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.