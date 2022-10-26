IDNES: запасы оружия в Европе истощились — на Украину больше нечего поставлять

Нехватка оружия в европейских странах ставит союзников киевского режима перед сложным выбором: поставлять оставшееся вооружение на Украину или оставлять его для собственной обороны. Об этом заявили чешские аналитики.

По их мнению, спецоперация российской армии опустошила оружейные запасы НАТО. Вашингтон и Североатлантический альянс направили в качестве военной помощи ВСУ вооружений на миллиард долларов, а некоторые страны отдали Киеву даже то оружие, которое находилось в резерве.

Кроме этого, Запад встревожен возможностями России, поскольку Москва способна восстановить свою обороноспособность гораздо раньше, чем Европа и США. По данным специалистов из института Стимсон Центр, украинский конфликт сократил запасы противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на 30 процентов, а переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" — на 25 процентов.

"Восполнение запасов и производственных оборонных мощностей займет много времени. Это будет недёшево. Инфляция и нестабильность цепочки поставщиков повысит расходы", — отметил аналитик из Международного института стратегических исследований Том Уалдвин в интервью iDNES.