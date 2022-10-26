Военные Белоруссии ВСУ: на вызовы и провокации ответим без промедления

Военнослужащие белорусской армии предупредили своих украинских коллег, что незамедлительно дадут ответ, если со стороны Украины продолжатся запугивания и провокации.

"Если вы не хотите в…* - ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте и будет так, как вы хотите. Мы в….* не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления!" — заявили они в видеообращении к ВСУ.

Также солдаты Белоруссии призвали вспомнить события 1941-1945 годов, когда оба народа сообща воевали против нацистов и пешком дошли до Берлина.

Ранее член комитета по национальной безопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин считает, что российская группировка войск, находящаяся в Белоруссии, готовится к наступлению на Украину.