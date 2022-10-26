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Коц: ключевым недостатком ВС США перед ВС КНР стала неповоротливость ВПК

Мир

США всё больше опасаются китайской угрозы, из-за чего была переписана стратегия национальной безопасности. Однако военные указывают на недостатки, которые могут оказаться роковыми в противостоянии с КНР, пишет обозреватель РИА новости Андрей Коц.

Коц: ключевым недостатком ВС США перед ВС КНР стала неповоротливость ВПК

Пентагон беспокоит создание Китаем баллистических ракет, авианосцев, особенно на фоне ситуации с Тайванем. Как заявил Си Цзиньпин, к 2049 году китайские вооружённые силы должны стать "самыми передовыми в мире".

Командующий силами военно-морских операций США адмирал Майкл Гилдэй выразил мнение, что Китай нападёт на Тайвань в ближайшие два года и США не мешало бы улучшить финансирование схем обслуживания авианосцев, чтобы не проиграть в возможном конфликте.

Пентагон ведёт подготовку к войне, считает Коц. В стратегию нацбезопасности включены главные угрозы, исходящие от Китая и РФ. Главным противником всё же считается КНР. Америка собирается бороться с ней экономически — путём ограничения китайских инвестиций.

Украинский конфликт выявил неповоротливость ВПК США и неспособность оперативно наращивать мощности при необходимости. Так, если случится вооружённое столкновение США и Китая, Америка израсходует свои противокорабельные боеприпасы большой дальности в течение недели, заключили специалисты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Поэтому США ставит себе целью "догнать Китай" в сфере технологий в производстве вооружений, в которой они уже уступили Пекину. В бюджет заложены миллиарды на модернизацию бомбардировщика B-21 Raider, атомных подлодок класса Columbia, межконтинентальных баллистических ракет Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD) и другого оружия.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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