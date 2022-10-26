Додон: Молдавия не будет членом ЕС ни сегодня, ни завтра, ни в обозримом будущем

У Молдавии нет перспектив вступить в Евросоюз в обозримом будущем, заявил экс-президент страны Игорь Додон. Он подчеркнул, что государству не близки европейские ценности.

По мнению политика, Молдавия не первая в очереди на вступление в Евросоюз и даже жёсткие реформы и изменения в республике ей не помогут продвинуться.

"Молдавия не будет членом ЕС ни сегодня, ни завтра, ни в обозримом будущем. Есть много стран в Восточной Европе, плюс Турция, которые находятся десятки лет в приёмной Европейского Союза. Провели уже все реформы, которые от них требовались", — пояснил Додон в беседе с РИА Новости.

Кроме того политик уточнил, что страна не очень разделяет европейские ценности в контексте толерантности и, к тому же перешла к жёстким мерам для подавления митингов. Додон подчеркнул, что курс правительства Молдавии резко изменился с целью "кому-то понравиться".