Молдавские оппозиционеры должны объединить свои усилия и добиться организации досрочных президентских и парламентских выборов. С таким призывом выступил бывший лидер республики Игорь Додон.
В интервью РИА Новости он отметил, что голосование является основной целью всех представителей оппозиции. По его словам, для её достижения необходимо сплотиться "против диктатуры".
Додон также спрогнозировал рост недовольства населения и протестного движения в Молдавии. Действующему руководству будет сложно справляться с этими проблемами, заключил экс-президент.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.