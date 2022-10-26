Экс-президент Молдавии Додон призвал оппозицию добиться досрочных выборов

Молдавские оппозиционеры должны объединить свои усилия и добиться организации досрочных президентских и парламентских выборов. С таким призывом выступил бывший лидер республики Игорь Додон.

В интервью РИА Новости он отметил, что голосование является основной целью всех представителей оппозиции. По его словам, для её достижения необходимо сплотиться "против диктатуры".

Додон также спрогнозировал рост недовольства населения и протестного движения в Молдавии. Действующему руководству будет сложно справляться с этими проблемами, заключил экс-президент.