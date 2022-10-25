Кортунов: говорить о восстановлении Украины ещё рано

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСДМ) Андрей Кортунов считает, что говорить о крупных восстановительных работах на Украине пока идёт конфликт ещё рано. Об этом он сказал Pravda.Ru, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, Киев не получил "ни цента" из 17 миллиардов долларов на реализацию плана быстрого восстановления Украины.

"Для того, чтобы заработали основные программы постконфликтного восстановления, надо чтобы закончился конфликт. Потому что пока не сокращены боевые действия, говорить о каких-то крупных проектах, например, в сфере инфраструктуры было бы, наверное, не вполне уместно", — отметил он.

Также эксперт пояснил, что необходимо смотреть по каким именно каналам должна прийти помощь, если речь идёт о международных финансовых институтах, то процедура оформления может затянуться на года.

"Здесь возможны чисто бюрократические и административные препятствия — подача соответствующих документов, обоснование различных программ, планов, проработка вопросов отчётности. В общем, иногда это тянется даже не месяцами, а годами", — заключил он.

Ранее украинский лидер сказал, что западные коллеги не отправили киевским властям средства на осуществление плана восстановления страны.