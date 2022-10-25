Зеленский пожаловался на отсутствие финансовой помощи для восстановления Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что западные коллеги не отправили киевским властям средства на осуществление плана восстановления страны. Как напомнил президент, чиновникам необходимо 17 миллиардов долларов. Об этом написали в Reuters.