Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что западные коллеги не отправили киевским властям средства на осуществление плана восстановления страны. Как напомнил президент, чиновникам необходимо 17 миллиардов долларов. Об этом написали в Reuters.
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