Сенатор Морозов: политика ЕС возвращается к практике пиратства и грабежей

Внешняя политика Евросоюза возвращается к средневековой практике англосаксов: пиратству, грабежам и рейдерству. Такое мнение высказал член Совета Федерации Игорь Морозов.

Сенатор прокомментировал в беседе с RT заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что целью ЕС является не заморозка российских активов, а их конфискация. По словам политика, оно окончательно разрушило доверие России и стран Запада к европейским институтам и их элите.

Кроме того, это также ухудшает военную ситуацию на Украине, заметил Морозов.

"ЕК, утверждая, что российские конфискованные активы будут использованы Западом для восстановления Украины, подтверждают, что, как и зерновая сделка, всё будет присвоено и разворовано европейскими пиратами", — заключил он.